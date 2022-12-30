第五代移動通信世代5G通信邁入商用階段，有利發展各項智慧服務，桃園市元智大學電機系教授林承鴻研發極化解碼減少運算量技術，可用於現行5G通信的極化解碼演算法與其晶片架構，以簡單演算方式，降低運算能量消耗，研發成果更在基地台和手機端也得到證實，獲得今年台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。

元智大學表示，因應學術研究成果產業化世界趨勢，校方近年積極擴散研發能量至產業界，除鼓勵師生團隊創新研發，也推動實務教學與國際技術認證，而林承鴻自2018年至今，已獲台灣創新技術博覽會3銀2銅佳績。

林承鴻這次提出的「適用於可信度傳遞極化碼之層停止運算停止技術」，可用在現行5G技術中極化解碼演算法與其晶片架構，透過機率型態的數值偵測機制，偵測並停止較高機率數值的運算，達到減少演算法的運算量與降低晶片架構的運算時間與功率消耗，獲得今年台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。

林承鴻說明，獲獎專利以透過減少演算法的運算量，達到減少晶片硬體資源與運算能量為目標，可用於不同型態編碼的機率型解碼上。這些編碼如渦輪碼、極化碼、低密度奇偶校驗碼，都可應用在日常生活中，例如手機5G行動通訊、數位電視的衛星通訊、智慧手錶的快閃式記憶體和筆記型電腦內的固態硬碟等，以民生議題為切入點進行整體驗證。

如今5G進入商用階段，因具有傳輸速度更快、高頻寬、高密度及低延遲等特性，有利於發展大數據、人工智慧、物聯網等服務，將帶動高品質視聽娛樂、智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等加值創新應用，已成各國競相發展重點。

校方說，林承鴻對精進科技專利研發不遺餘力，著重演算法的本質與數學模型推演，在專利技術研發過程中，透過精密的數學邏輯分析轉換成程式化的演算法型態，運用電腦進行模擬，思考該技術於晶片硬體架構上的成效。

林承鴻表示，理論與實務並存的教學理念，透過實驗教學和操作，可培養學生建立數學、演算法、晶片硬體架構設計的基本功，可日益精進獨立思考的能力，奠定未來就業基礎。