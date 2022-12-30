第三波保單紓困貸款又來了，明年元月起跑，但利率已拉高。為協助受疫情影響的經濟弱勢保戶，國內壽險公司已連續二年提供「三年單一借款利率、最高10萬」的保單紓困貸款，金管會宣布，明年度的「保單借款優惠利率紓困方案」從1月1日起跑，可申請至3月31日。同樣是三年期、10萬額度的紓困貸款，但利率已從1.28％暴增至1.718％、增加了0.438個百分點。

不過，壽險業者指出，保單紓困借款利率雖拉高至1.718％，但相較一般民眾可拿到的房貸「地板價」1.81％、青安房貸一段式機動利率1.775％來說，還是相對低，對於有資金需求的民眾來說可優先考慮。

受到新冠肺炎疫情衝擊，近三年百業蕭條，政府也祭出各項紓困貸款。而首波的保單低利紓困貸款在2021年7月1日到9月30日上路，利率條件相當優惠，三年一率到底、借款利率只要1.28％，只要受疫情影響收入者都可申請，每位保戶在每家壽險公司、有保價金且可借的保單額度中最高借10萬元，共有近16.2萬人申請，最終核貸16萬人、金額142.67億元。

第二波則是今年是1月1日到3月31日，同樣利率條件及每人每一公司最高10萬元，最終只有4,465位保戶申請，壽險公司核准辦理保戶人數計4,343人，金額不到4億元。

兩次保單紓困貸款金額第一大都是國壽，但去年第三季國壽核貸54.62億元，今年第一季只有1.22億元，僅去年的2.2％；第二大是富邦人壽核貸6,400多萬元；第三是南山人壽的4,400多萬元；新光人壽及全球人壽以3,867萬元、3,297萬元，分居第四及第五；中國人壽有2,219萬元、台灣人壽逾1,700萬元；其餘本國壽險公司核貸都在200～900多萬元。

兩次保單紓困貸款平均每張保單貸款金額約在7.5～7.7萬元左右，金管會先前承諾未來每年第一季都會推出保單紓困貸款，但利率會隨勞保紓困貸款利率變動。