近期民生物資價格波動，而在農曆春節即將到來之際，公平會30日表示，為慎防業者藉機從事不法哄抬價格行為，密切掌握市場動態，並與各產業主管機關保持密切聯繫，若發現異常漲價情形，即啟動調查程序。

公平會指出，目前已針對春節應景需求較高的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣等，擇定六都主要傳統市場、零售商店及年貨大街進行市況訪查，並預先發函提醒相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務之價格，或限制營業時間等聯合行為。

至於近日媒體報導普拿疼掃貨抬價一事，公平會已掌握市況，無論是應節民生物資或家庭常備用藥，都不可以有聯合哄抬價格、欺罔或顯失公平的行為，違者最高罰款5,000萬元。

目前公平會已大幅提高檢舉聯合行為獎金，5萬元起跳，最高可達1億元，如能成案，將依所提供之證據價值發放獎金，程序簡便且快速，公平會歡迎民眾踴躍提供業者合意漲價的線索。