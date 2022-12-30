經濟部公布區塊開發選商及容量分配結果，台亞風能贏得風場開發權，成為唯一的離岸風電本土開發商。台亞風能表示，對於能獲得2022年第三階段區塊開發選商資格深感榮幸，這除了是台亞風能在風電開發領域的關鍵首案，也標誌團隊合作的初步成果與榮耀。台亞風能也將在此基礎上，繼續投入2023年的區塊開發及浮動式風電示範案的選商。台亞風能目前已進行的開發案總計達4GW，並衷心歡迎對台灣離岸風場有興趣的海內外投資者共同合作，一起來推動台灣能源的轉型。

台亞風能表示，本次競標結果除彰顯團隊的專業能力與創新能力獲得認可外，也證明台灣本土廠商具有離岸風場開發能力與台灣區塊開發正式啟動的重要里程碑，同時也展現台灣政府穩健逐步達成再生能源發展的企圖心，及實現2050年淨零碳排願景的決心。

台亞風能董事長呂木琳表示，台亞風能對能夠貢獻及參與台灣離岸風電區塊開發深感榮幸，得標也標誌台亞團隊的努力合作成果獲得外界肯定，公司後續也將持續投入2023年的區塊開發第二期競標及浮動式風電示範案的選商。憑藉公司穩健經營策略、豐富經驗的團隊及積極的企圖心，台亞風能也願意更積極投入台灣離岸風場的開發，為台灣能源轉型及淨零、綠能需求貢獻心力。

呂木琳強調，台亞風能後續除將全力支持台灣能源轉型及滿足迫切的再生能源需求外，也會積極與中央及地方政府合作，並加強與地方溝通和深入社群，及落實區塊開發產業關聯政策與協助本土供應鏈的發展。

總經理劉弟勇說，公司目前已完成全新的專業人才團隊部署，並組成離岸風場全方位發展的經營團隊，以帶領台亞風能邁向下一階段。

劉弟勇說明，呂木琳董事長為前任教育部次長，擁有豐富行政及團隊領導經。在其帶領下，輔以自己三十多年財務、綠色金融方面的經驗與專業；及陳聰華執行長超過三十多年台灣電力事業與七年離岸風力發電，並順利取得超過1GW開發許可的經驗。此外，過去曾任台灣綠色電力股份有限公司總經理的李建勳營運長，也具有離岸第28號風場的全方位風場專案開發與管理經驗。

劉弟勇表示，相信在這組合同心戮力努力下，台亞風能將更有信心與自信參加與取得後續區塊開發和浮動風場選商資格。

劉弟勇表示，此經驗豐富的管理團隊將致力於提升本土離岸風電開發商的能量，並成為海外所有投資者進軍台灣再生能源產業的重要橋梁。目前台亞風能正規畫澎湖及苗栗等風場，並已啟動環評相關作業，為投入2023年之區塊競標進行準備，並預計規劃4GW的開發容量，將可為台灣2050年淨零碳排的能源轉型目標做出具體的貢獻。