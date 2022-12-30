中央流行疫情指揮中心加強自大陸（不含港澳）來台旅客檢疫，桃園國際機場公司表示，自明年1月1日凌晨0時至1月31日，搭乘來自大陸地區航班，抵達桃機時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，依正常流程入境。

農曆春節將至，國人返台過年等往來漸增，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，截至今日，1月起至除夕自中國返台旅客約有2萬1000人次。

桃機配合加強檢疫專案，規劃相關配套措施與採檢空間，自大陸返台的航班將集中於D7至D9登機門；同時將入境通廊D7至D10作為入境採檢專用空間，與其他地區入境航班做區隔。

桃機公司目前已完成採檢區設置，規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等，並佈設入境檢疫自助申報機，方便疾管署採檢作業。

機場公司呼籲旅客遵守以下檢疫措施，並配合現場人員指揮與引導，以加速入境效率：

1、旅客於外站登機前完成入境檢疫系統健康申報（網址、QR Code如附件），以加速檢疫流程。

2、旅客下機後至入境通廊進行採檢作業。

3、採檢完畢後循原入境流程通關，離場時可搭乘大眾運輸工具，方便且節省交通時間。

4、入境旅客抵台時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5＋n居家照護及自主健康管理。