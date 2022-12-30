桃勤企業工會提出增加津貼等訴求，今天與桃勤公司進行勞資爭議調解，但不成立。桃勤企業工會高喊「開戰」，表態不排除在春運時罷工。立委賴香伶表示，希望交通部正視問題，不要落到勞資雙輸。

桃勤企業工會提出6訴求，包含爭取夜間津貼從50元調整至75元、薪資水平提高、爭取4％薪資調整、重新訂定薪資結構、現行津貼增加、員工職等10年常態晉升改善方案、升等制度導致員工流失探討。今天工會和桃勤調解不成立，工會認為未獲得妥善回應。

工會表示，公司一點誠意、授權都沒有，就是「唬弄」。工會說，將立即開戰，並在3號會開理事會討論如何到交通部陳情、抗議，並不排除春運期間罷工。

賴香伶到場聲援，她說，希望交通部長王國材、民航局、華航，正視公司長期治理、調薪不合理、人員流失問題。她說，工會每次都用和平理性提出辦法，但調解結果不如人意，資方代表沒有經過授權，也沒有慎重對待年關將近的員工。賴提到，後疫情國境開放，不管是商業、旅遊，工作如此吃重，務必最快時間回應工會訴求。她也請王國材最快時間聯繫工會，請雙方最快達成共識，希望不要落到勞資雙輸。

桃園市勞動局表示，此次勞資爭議調解不成立，後續若雙方有再提，可以繼續討論。勞動局也說因為該案市府在這周已經分別邀集工會、資方討論協商，後續會持續協助雙方協商。勞動局也呼籲桃勤公司疫情期間員工也有犧牲，希望妥善回應工會訴求。至於罷工部分，勞動局說，此次調解不成立，後續若經過會員過半數投票同意，工會可以依法取得罷工權。