【懶人包】阿BEN爆奉獻百萬退宋逸民教會！ 中天主播淚揭捐款內幕

由宋逸民發起的「藝起發光」教會近來爭議不斷，不少前教友出面爆料教會的內幕，女星白白（白馨儒）也發文力挺小甜甜，控訴教會像是直銷或討債集團，現她又在節目進一步分享教會禁止玩寶可夢、看哈利波特等，讓她感到相當疑惑與。

白白在節目《震震有詞》提到，當初是因為某任男友的關係才進入教會，剛開始她也感受到「聖靈充滿」，聽詩歌和見證者的分享時，也會感動到痛哭流涕，但後來跟教會漸漸產生衝突，才退出教會。

她也分享被資深教友制止玩寶可夢，並稱這個是撒旦的誘惑，「跳出來的這些寶可夢都是撒旦跟一些不好的惡靈」，讓她感到莫名其妙，直言「只是個遊戲」。不過她也不敢反抗，「資深教友說了算，因為我們在教會裡面必須要很順服跟服從」、「妳不可以不乖，就是要乖乖的」。

此外，除了寶可夢被禁止，也不能看《哈利波特》，因為涉及到魔法、巫師，還有一些做瑜珈的音樂，會發出敲缽的聲音，也會被資深教友形容是「撒旦的作祟」。

而白白事後也在臉書發文提到「因為主的愛，我選擇點到為止，還有很多未爆彈，因為會牽扯到很多資深藝人！他們都曾經是我最愛的家人們！那些年的事情…已經原諒、放下。每個人都會犯錯，謝謝大家的關心。」