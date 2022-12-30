大同商職等3私校偕同律師開記者會摃教育部。（廖素慧攝）

嘉義大同商職、雲林縣益新工商、臺南市華濟永安高級中學等3校，30日齊轟教育部解散6所私校有行政瑕疵，大同商職董事長朱欽姈表示，教育部不能知法玩法，6月依《私校法》解散6校，本月18日改用《退場條例》，原本打算賸餘財產近6000萬元現金及校產將捐贈他校，被臨時喊卡。

教育部日前召開私校退場審議會後，以《私立高級中等以上學校退場條例》解散嘉義大同商職、花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、台南華濟永安高中以及高雄高美醫專等6所私校，大同商職、益新工商、華濟永安高中等3校高層偕同律師楊英杰開記者會。

楊英杰表示，教育部今年6月8日以《私立學校法》第72條第2項勒令嘉義大同商職等6校解散，但12月18日又匆匆改依《退場條例》第21條勒令6校解散，行政程序充滿瑕疵以及不合理，6校將提起行政救濟。

朱欽姈說，教育部6月8日用《私校法》命令6校解散，本月18日改用《退場條例》，用2項法律來朝令夕改，是有何依據？

朱欽姈還說，大同商職依《私校法》辦理清算，清算後賸餘財產可依法人捐助章程捐贈給私立學校或辦理教育、社會福利事業之財團法人，大同商職清算程序也走到最後階段，董事會已決議將賸餘財產近6000萬元現金及校產捐贈給其他私立學校，教育部卻臨時喊卡，要這筆財產一定捐給退場基金，非常不公平。

楊英杰說，教育部18日召開審議會的過程非常粗糙，會後立即改依《退場條例》解散6校，則賸餘財產要捐給退場基金或公立學校、政府，不動產捐給政府，大同商職原本依私校法可捐給其他私校，教育部卻臨時變更改用退場條例，作法充滿質疑。