許多女性在婚後都要面對難解的婆媳問題。一名女網友表示，阿嬤看媽媽相當不順眼，媽媽當年懷孕時被命令做各種家事，甚至被下令「禁止在家裡洗澡」，逼得媽媽只能在寒冬中跑到公廁用冷水盥洗，甚至還因此遭到變態男子偷窺，媽媽最後忍無可忍，決定搬出阿嬤家，而外公外婆也給予超級強力的金錢支援。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，當年媽媽才結婚沒多久，就被阿嬤處處刁難，懷孕時更變本加厲，除了要負責處理各種家事，還加碼「不准在家裡洗澡」，命令媽媽到附近的公廁盥洗。

面對這種恐怖的要求，媽媽硬是撐了好幾天沒洗澡，後來實在無法忍受，只能在寒冬中挺著大肚子跑到公廁洗冷水澡。嚇人的是，某天媽媽洗澡時竟慘遭陌生男子偷窺，當場嚇得一路痛哭回家，這才決定和爸爸攤牌，表示夫妻倆若不搬出去住，就只能走上離婚一途。

經過一番波折，夫妻倆好不容易搬離阿嬤家，但阿嬤這時卻要求爸爸上繳80%的薪水，媽媽因此想和阿嬤拿回自己的嫁妝，怎料阿嬤獅子大開手，直說利息要比照高利貸，最後阿公看不下去，私下拿了一筆錢給爸媽，當做買房的頭期款。

原PO表示，後來才知道，原來嫁妝被阿嬤私吞，還和另外2名姑姑分享，媽媽忍無可忍之下，終於和娘家求救，外公外婆得知愛女遭受非人的對待，二話不說馬上贈房，更大手筆添購所有家具和家電。而這件事情也讓阿嬤氣到「快中風」，又開始出招對付媽媽。原PO感慨：「地獄阿嬤不停騷擾，讓我家又開啟了另一個地獄」。

貼文一出，讓許多網友看傻眼，紛紛留言，「真想去找那個老妖精潑屎，太氣人了」、「這種離譜的事放到現代，我肯定報警」、「遇到媽寶還不如自立自強」、「真是超級惡劣，沒看過這麼惡毒的婆婆」、「好在娘家很給力」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。