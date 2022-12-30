男星小馬（倪子鈞）以男團「咻比嘟嘩」成員聞名，在解散後轉型主持行腳節目，不僅廣受觀眾喜愛，也獲得過第45屆金鐘獎行腳節目主持人獎肯定。小馬最近與妻小到台中工作，入住一間全新的酒店，在一家三口睡午覺時卻遭清潔人員無禮闖入，還原超瞎過程撂重話，指出管理服務要大改善。

小馬今（30日）分享日前住全新酒店的糟糕體驗，因為工作的關係得在台中過夜，他與妻子、女兒一家三口入住，房間空間寬敞，雖然沒有暖氣但有提供移動式暖氣，睡了一個晚上感覺還可以；原本小馬打算開箱介紹，隔天下午卻發生讓他大傻眼的狀況。

他提到，早上起床後就看到清潔人員準備來打掃，但他們還在整理不久後要出門，隔15分鐘離開房間後，告知清潔人員「可以打掃了，謝謝」，對方也回覆好；但小馬一家人吃完午餐回酒店，看到房間還是沒打掃過，認為他們應該忙到忘了，打電話通知總機，也請他們16點30分到17點之間再請人來打掃，因為他們要睡午覺。

沒想到小馬一家人睡到一半，有人直接打開他們房門進入，嚇到他瞬間驚醒，確認後是清潔人員，但他不明白為何對方連進房間都不敲門確認是否有人，小馬更補充說，他們一家人的鞋子都在玄關，怎麼會這麼無禮的闖入，「這真的是…太..龍蝦（瞎）了」。

令小馬最傻眼的是，向總機反應這個狀況，對方說完抱歉就問，「那是否現在去打掃？」讓他瞬間理智線斷光光，「是在哈囉嗎？我們在睡午覺，被吵醒了」，他表示有通知16點30分後再來打掃，現在才15點；小馬雖然住房踩雷，但他還是沒點名哪間酒店，只語重心長地建議，「希望你們能好好改善，管理服務能提升」，文末更重複3次強調，「管理真的很重要」。