林男2021年11月間刊登網路求才廣告，小美聯繫後隻身前往面試，林男簡介工作內容及待遇後，提供1碗湯麵給她吃，小美吃完後竟昏睡不省人事，林男趁機揉胸猥褻、以手機拍攝。事後，傳訊息恐嚇小美父母拿錢贖人，小美父母以4萬5000元贖回女兒後報警，法官依以藥劑強制猥褻罪判林徒刑4年，可上訴。

林男在2021年11月23日在臉書刊登求才廣告，小美看到信以為真，聯繫當晚面試，小美隻身前往，林男簡介工作內容及薪資待遇後，趁機將安眠藥摻進湯麵中給小美吃，小美吃完就昏睡不省人事。

林男伸狼手對小美摸胸猥褻，還以手機拍攝過程，並在小美手機內發現她父母的手機電話，他在2021年11月24日凌晨傳送簡訊「她跑來台中偷跟騙我們東西，騙我朋友要給家人開刀的4萬，加上我朋友的五千，共四萬五，目前人已經叫其他朋友去抓，已經抓到了，如果你們有要處理的話再聯繫我，如果沒要處理了，我們會再自己處理，如果打擾到非常不好意思」給他們。

隨後，林男又將猥褻小美的影像透過Line傳給小美母親，恫嚇要拿4萬5000去贖人，小美父母心生畏懼，當天清晨就開車到中市某家大賣場與林男碰面，並一起到拘禁小美地點，交付4萬5000元贖回女兒。

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