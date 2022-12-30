陳姓男子在桃園蘆竹經營地下工廠，收置大量廢棄物後，偷排到海中。桃園地檢署8月24日晚間前往查緝，發現陳男將29萬立方米廢土等排入海水，獲利高達45億餘元，除依水汙染防治法、廢棄物清理法起訴陳男等人，犯罪所得也向法院聲請沒收。

桃園地檢署檢察官王柏淨指揮檢警環團隊偵辦陳姓男子在蘆竹台61線濱海公路旁經營地下工廠。檢方發現，陳男及8名員工涉嫌去年10月起收置廢棄物，將部分廢棄物倒入工廠內的汙泥池，再透過私設暗管排到海水中。今年8月24日夜間8時許王柏淨帶隊前往搜索，當時認為陳男涉嫌重大聲押獲准。另根據扣案地磅報表，發現陳男排入海中的土方、廢土、廢汙泥高達29萬立方米，數量相當驚人。

為避免陳男被逮仍享有不法利益，檢方追查金流，查扣現金164萬、汽車1台、砂石車10台、土地2筆、房屋3筆。

檢方計算，陳男犯罪所得高達45億295萬9182元，檢方說明，陳男收受這些土方、廢土、廢汙泥，卻未加以處理就排放出去，省下的費用高達43億2827萬8182元。而他收受土方等，以每平方600元處理費用計算，也有1億7468萬1000元，全數向法院聲請全數沒收。

檢方30日偵結，依水汙染防治法、廢棄物清理法起訴陳男及8名員工。陳男仍在押，其餘8人以2萬元到20萬元不等金額交保，有3名受雇把風的少年則移送少年法庭審理。