隨著國內疫情逐漸趨緩，民眾常會相約到餐廳、KTV、舞廳、酒店、夜店等娛樂場所飲酒遊玩。據統計，今年截至25日，共計有10383件酒駕取締，較去年同期增加956件。為遏阻酒駕歪風，高雄市警察局將於30日起至元旦，3天連假將於重點路段進行酒駕大執法，呼籲民眾勿酒後開車上路。

疫情趨緩下，民眾相約聚餐、遊玩逐漸增加，據統計，今年截止至25日，酒駕肇事為354件，雖較去年同期減少68件，但酒駕取締卻較去年同期增加956件，共計有10383件。

高雄警方於元旦假期，在市內重點路段啟動酒駕大執法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

為遏止酒駕歪風，高市警局針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡加強攔查、舉發及取締，並以汽車攔查取締為重點，加強取締酒後駕車行為。

警方呼籲，餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻，另外也針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主亦因未盡勸阻義務，將同步開單。