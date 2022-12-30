早前俄羅斯前航太局長羅戈津(Dmitry Rogozin)在烏東一間咖啡館慶生時被襲擊，一度傳出傷勢太嚴重恐要截肢下體，不過本人昨天發了自拍照報平安，只見他躺在病床上，看起來狀況良好，疑似想闢謠。

根據外媒報導，昨(29)白天，羅戈津在個人社群平台《接觸》(VKontakte)發文表示:「能撐到最後的人才是贏家，願大家有個美好、富足的一天!」還搭配一張自拍照，舉起左臂、握緊拳頭，精神抖擻的模樣疑想表達自己恢復得不錯，並無傳聞所說的「必須截肢、下體重建」，身為戰爭的忠實支持者，不忘喊話，祖國一定會贏。

俄羅斯前航太局長兼前副總理羅戈津上週21日迎來59歲生日，隨幾名官員和助理前往烏東頓內次克市的咖啡館慶祝，卻因行蹤洩漏而遇襲，好家在砲彈在落下前，已先在建築物閣樓引爆，不過他頭部、肩背、大腿等多處還是遭到波及；烏克蘭媒體當時稱，羅戈津傷勢「非常嚴重」，連下體都有明顯撕裂傷，最壞還可能要截肢。

另外，頓內次克人民共和國首腦普希林（Denis Pushilin）及副首腦霍岑科（Vitaly Khotsenko）也在此行受傷，最終造成2名隨行人員身亡。