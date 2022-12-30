總統蔡英文27日才召開國安會議並宣布延長義務役役期到一年，近日傳出消息，蔡又將在12月31日舉辦國安高層會議，並於1月1日發表新年談話。資深媒體人謝寒冰對此怒批，國安會議有每周在開的嗎？台灣是已經要準備打仗了嗎？這根本不是「國安會議」，是「蔡安會議」了。他也指出，蔡英文不放權恐是針對賴，但他還是希望綠營能團結，這樣才能讓國民黨保持警惕。

謝寒冰指出，之後大選，民進黨最大變數就是蔡英文這個人，她死都不放權，就像烏龜一樣狠狠咬住；但國民黨狀況更多，像是藍營只要吃一頓飽飯，尾巴就會翹起來，謝寒冰強調自己對國民黨沒什麼信心，現在只希望民進黨不要太亂，因為綠營只要一出現亂局，國民黨就會洋洋得意，接下來更可能會網內互打，民進黨團結起來對國民黨比較好。

至於蔡英文為什麼會成為民進黨最大變數，謝寒冰認為，蔡英文心胸狹窄，完全不願意放權。像國安會議就是國家面對重大的危機才需要召開的，「如果說今天突然發生戰爭，我們開國安會議，政府高層商討一下台灣在國際情勢要做什麼應對措施，這樣沒問題。」但現在一直開是什麼情況，根本就是「蔡安會議」，要保護蔡英文的。

謝寒冰還提到，總統新年發表談話沒問題，有問題的是你剛剛才開了國安會議，接下來一開完國安高層會議又要發表新年談話，是有什麼重大訊息嗎？他認為，真的要召開國安會議，應該是針對上個國安會議內容補開，從27日記者會的內容就能了解，有關兵役延長的配套措施、如何減少社會衝擊、以及開闢財源，蔡英文和國防部都還沒想清楚。