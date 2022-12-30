成大醫院兒科病房30日下午來了一群「紅鼻子醫師」，在各病房間逗弄惹笑病童，這是台灣首支「醫療小丑」組織，透過即興創作表互動，撫慰病人與家屬的傷痛，帶來歡笑正能量。

成大醫院首次迎來「醫療小丑」組織入院表演，2位受過醫療場域演出訓練的表演藝術工作者，在院方許可下到兒科病房即興與護理師、病童開心互動。

紅鼻子醫師進入病房與病童互動，帶來歡樂。（成大醫院提供／程炳璋台南傳真）

成醫兒科病房收治病童數約30人，2位表演者身穿白袍，鼻子戴上紅球，自稱「紅鼻子醫師」，先在護理站前即興說唱，吸引病童觀看，許多病童看到具吸睛「笑」果的紅鼻醫生，表情定格般的專注觀賞，表演者一邊病童互動，一邊走進部分病房發送小禮物，為病房帶來更多歡笑聲。

成大醫院表示，「紅鼻子關懷小丑協會」是台灣第一個醫療小丑組織，表演者都受過醫療場域演出訓練，能夠與病童即時互動營造病房歡樂，過去穿梭在台灣各大醫療場所，首次到成大醫院演出，正逢歲末時節，透過即興創作與說唱遊戲，用歡樂來療癒病童與家屬，減輕病痛感。

「紅鼻子醫師」2名表演者30日下午在成醫兒科病房表演約1.5小時，贏得病童與家屬許多歡笑與掌聲，成員並與護理人員與病童開心合照後結束表演。