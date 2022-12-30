墾丁國家公園境內有必須遵守的法規，如不得燃放爆竹煙火，為此，墾管處將於元旦連假期間加強取締，違規者至少開罰3000元。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦假期將至，將有大批遊客湧入墾丁跨年迎曙光，墾管處提醒，墾丁國家公園境內有必須遵守的法規，如不得燃放爆竹煙火，不過往年都有遊客發生脫序行為，為此，管處將於連假期間加強取締，違規者至少開罰3000元。

墾管處指出，墾丁國家公園環境為海岸丘陵地形，加上正值東北季風帶來的落山風乾冷冬季，倘若任意燃放爆竹煙火，其火源很容易會造成森林野火的災害，所以境內嚴禁燃放爆竹煙火，但每到元旦假期在高遊憩活動壓力下，遊客常會發生脫序的遊憩行為，如於沙灘或民宿內任意燃放爆竹煙火、任意丟棄衛生紙、菸蒂等垃圾。

為此，墾管處將於元旦連假期間、與保七總隊第八大隊將加強巡護區內沙灘及遊憩區等地區，嚴格取締違規燃放爆竹煙火行為，並依國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事燃放爆竹煙火之行為 」取締，違者第一次處罰1500元。

此外，再依任意丟棄垃圾汙染環境行為、將依國家公園法第13條第6款規定「任意拋棄果皮、紙屑或其他污物」取締，違者第一次處罰1500元，加總起來至少開罰3000元。

墾管處也呼籲，遊客勿在園區南灣山區及石牛溪區域從事沙灘車遊憩活動，該項活動違反國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，違者業者及遊客皆處罰3000元。