金管會同意備查壽險公會所提《自閉症患者失能程度理賠審核參考指引》，保險業可以辦理自閉症患者失能理賠申請，以維護自閉症患者的權益。

金管會指出，國際分類將自閉症歸為精神疾病，未符合壽險業銷售的失能保險中，《失能程度與保險金給付表》神經障害類項次，惟泛自閉症後群症狀多元，除了精神障害外，部分個案也有合併生理、智力或語言等神經功能發展遲緩的現象，導致失能給付發生爭議。

壽險公會擬具《自閉症患者失能程度理賠審核參考指引》，金管會同意，自閉症生理、智力或語言等神經功能發展遲緩現象，則可適用「失能程度與保險金給付表」中「神經障害」類項次，可以理賠。

此外，自閉症患者「勞動能力判定」失能等級之認定，擬以「未滿7歲」、「7歲至未滿15歲」及「15歲以上」三大區間作為判定時點依據。

未滿7歲，患者症狀和治療都還有改善的空間，不能遽以斷言終身工作影響程度，但是經過醫師診斷並政府核發的身心障礙證明或手冊，保險公司可依個案的狀況給予較低嚴重程度（5％或40％）的理賠，但是其後醫師診斷失能狀態已經穩定，再進行治療而不能期待效果，則就可以以較嚴重的失能等級認定。

如果是7到15歲式少年與青少年患者仍有改善的空間，不過已經達到極重的智能障礙或者提供客觀檢查，例如腦波或核磁共振，佐證腦部有不可回復的情況，保險公司可依據給付表進行勞動力審定（5％、40％或者80％）。

15歲以上的患者，能力已經趨於穩定，保險公司就可依據被保險人體況和專業醫學證明和失能狀態審定（最嚴重終身無工作能力、需要呼吸器或者需要人照料100％）。

金管會表示，同意壽險公會所提指引後，保險公司就可以依據指引理賠。並進一步指出，泛自閉症症候群患者臨床症狀因人而異，為使壽險業商品或服務度符合保戶需求，並維護保戶保險保障等公平待客理念，壽險公司遇自閉症患者的失能理賠案，應就個案依循該指引審核保險金給付與否，以回應保戶對壽險業者之信賴及期待。