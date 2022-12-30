一名網友在對面大樓某戶窗戶上發現「SOS」求救字樣，仔細看原來是「2023」字體被倒過來，笑說「發現只是在慶祝新年啊！」不過照片曝光，其他網友卻認為有可能屋主或屋內的人真有危險，「那個2寫的不單純，我會多事報警，至少安個心」、「會不會是求救，有3個綁匪」、「說不定是真的」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，她日前在住家對面的大樓發現，某戶住戶的牆邊窗戶疑似出現「SOS」的字樣，原本心中緊張了一下，後來仔細看原來是「2023」字體被倒過來，其中「202」倒過來後就像是「SOS」，原PO笑說「後來發現只是在慶祝新年啊！」照片曝光笑翻眾人。

一名網友在住家對面的大樓某戶窗戶上發現「SOS」求救字樣，仔細看原來是「2023」字體被倒過來，笑說「發現只是在慶祝新年啊！」（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO原以為是SOS求救訊號，而真相卻是「2023」字體被倒過來，應該是對方屋主在屋內玻璃上貼字體，外頭的人看到的是後方的顛倒字體；網友紛紛笑說「這個好笑」、「後勁很強」、「把3弄掉就行的超前部署求救裝置」。

但也有網友認為很可能是真的求救訊號，留言稱「有沒有一種可能是真的在求救只是騙歹徒說那是慶祝2023」、「那個2寫的不單純，我會多事報警，至少安個心」、「搞不好你的直覺是對的」、「會不會是求救，有3個綁匪」、「還是報個警吧！也許真的是需要求救」、「說不定是真的」，還有人說乍看像是「ESOS」，是輕聲危機個案處理系統的簡稱，很可能屋主真有生命危險。