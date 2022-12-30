2022年永慶加盟四品牌績效亮眼，不僅在台灣西半部表現傑出，在宜蘭、花蓮、台東績效也毫不遜色！永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產2022年業績逼近15億元再創新紀錄，店數市占突破4成1，助攻單店平均業績達到2,500萬元，坐穩「東台灣房仲第一品牌」。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶在宜花東一直都是規模最大的房仲品牌，區域店數突破70家，經紀人數也突破1,200人。

在幅員廣大的東台灣，跨品牌聯賣優勢更顯價值，「1家委託、70店聯賣、1,200人共同銷售」的優質服務，讓經紀人節省大把開發時間，專注做好客戶服務，全年創造3.8億元聯賣業績，較去年增加1成5。值得關注的是，永慶不動產的單店平均業績更衝破3,700萬元。

宜花東的加盟店東長及夥伴，對於集團的「先誠實再成交」理念也相當贊同並落實，亦贏得消費者認同，帶動今年成交件數上看3,200件，平均每間加盟店成交件數超過50件，也激發「店業績」突破5千萬店數、較去年同期成長3成，業績突破6千萬的店數、更大增5成；個人年度業績「突破2百萬元」經紀人超過200人、「突破1千萬業績」經紀人有12位，完全展現「最強創業平台」和「最佳發展平台」的實力。

在房地產業深耕20多年的許文泰店長，今年率領永慶不動產羅東文化工場加盟店，拼出8,100萬元的好成績，較2021年激增2,500萬元，勇奪「永慶不動產2022年全台業績獎」。他指出，永慶集團的〈i智慧系統〉，在查找和推薦物件上很便利，與友店聯賣配案上也很友善，有效提升業務戰力與效率，助團隊締造好績效。

東台灣第一間永義房屋永義房屋花蓮北昌國小加盟店今年2月開幕，在黃楷銘店長帶領下，不到一年業績就突破1,500萬元，「永義房屋有孫慶餘董事長的大力推薦，且配備和永慶不動產同等級的數位工具，還有聯賣制度支援，讓我們充滿信心。」成立第一年就創造傑出績效，也見證了永慶房產集團「最強創業平台」的實力。