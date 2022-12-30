2022年世足賽（FIFA）甫落幕，巴西球王比利（Pele）看完他人生的最後一場世足賽，於29日因癌症病逝，享壽82歲。比利曾拿下三座世足賽冠軍，迄今無人能打破這項紀錄，他也是阿聯酋航空、宇舶表（HUBLOT）、PUMA的代言人，根據Celebrity Net Worth的統計，在他去世時，淨資產高達1億美元，可見他代言的影響力。

球王比利（左起）、宇舶表執行長Ricardo Guadalupe 與法國球星Kylian Mbappe合影。（HUBLOT提供）

比利最讓人津津樂道的事蹟，是他在1970年FIFA巴西與義大利的決賽中，要求暫停賽事好讓他繫鞋帶，結果全球的目光都集中他腳上的PUMA 鞋子上，據悉這一幕讓他額外獲得12萬美元的報酬和運動鞋銷售的分紅，以及一紙PUMA合約。

宇舶表經典融合系列AREO比利限量計時碼表，黃金表殼款，119萬8000元。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列AREO比利限量計時碼表，陶瓷款，56萬元。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列AREO比利限量計時碼表，陶瓷款，背後有他倒掛金鉤姿勢剪影，56萬元。（HUBLOT提供）

2013年起，比利受邀擔任宇舶表（HUBOT）代言人，並於2014年推出經典融合系列AREO比利限量計時碼表，表徑45mm，有拋光亮面黑陶瓷表殼和18k黃金表殼兩種款式，鏤空表盤特別融入黃色足球圖騰，背面有比利簽名，以及著名的倒掛金鉤姿勢剪影。

今年FIFA世界盃前夕，比利受邀配戴Big Bang e 2022 FIFA世足賽官方腕表，與他設計的特別版紀念球一同合影，當時的他看起來神采奕奕，充滿活力，殊不知年底病情急轉直下，在醫院度過耶誕節後，旋即去世。

比利出身貧困，窮到連足球都買不起，是父親以報紙和廢棄物紮成足球，教他如何踢球。比利於1958年參加FIFA，當年才只有17歲，就一舉贏得冠軍，隨後他在1962和1970年也先後為巴西隊奪冠，是足壇唯一一位獲得三座FIFA冠軍的球員。