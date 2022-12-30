總統蔡英文宣布自113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年。民進黨副秘書長林飛帆也在自己的臉書透露，他接受BBC訪問，強調國防制度改革必然影響許多年輕朋友，仍然需要持續進行廣泛的社會對話，以爭取更多人的認同。網友不客氣留言，「沒當過兵的替代役就閉嘴」、「閃兵談什麼國防，別笑死人了」、「去當兵好嗎？」「沒當過兵的到底在那邊講什麼？？」

總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時二等兵月薪由6510元一次調漲至26307元，未來推動服役年資銜接勞退制度。

民進黨副秘書長林飛帆也在自己的臉書透露，他接受BBC訪問，向國際社會表達民進黨對於台灣國防改革的看法。林飛帆指出，這次全民國防體系的改革，除了恢復義務役一年役期、訓練內容改革、薪資待遇提升等，也包括四大部分的兵力結構調整。

林飛帆也強調，國防制度改革必然影響許多年輕朋友，仍然需要持續進行廣泛的社會對話，以爭取更多人的認同。

不過，網友在林飛帆臉書毫不客氣留言，「你要不要補當一年兵這樣比較有說服力」、「沒當過兵的替代役就閉嘴」、「替代役談國防？」「當替代役的人怎麼好意思說這種話，有決心的話請捨棄黨的薪水加入志願役還比較有說服力」、「沒當過兵的到底在那邊講什麼？？」「一個只當過替代役、連軍事訓練都逃避的人，跟大家講全民國防體系？」「閃兵談什麼國防，別笑死人了」、「去當兵好嗎？」

（取自林飛帆臉書留言）

（取自林飛帆臉書留言）

（取自林飛帆臉書留言）