面對體重直線上升，不少人會執行減肥計畫找回健康，不過新陳代謝科醫師邱勝博在臉書粉專發文提醒，銀髮族減重要謹慎，否則瘦身不成反傷身，建議事先做好代謝內分泌系統檢查、監控電解質，且減重過程要循序漸進，才能安全有效的減重。

邱勝博透露，一名年近70歲的老先生患有糖尿病、高血壓和高血脂，10多年來深受病痛纏身之苦，因此興起運動減重的念頭，希望能將三高控制好，於是下定決心每天出門運動，不料近日卻在慢跑途中發生低血糖暈眩、四肢無力全身發抖的狀況，被緊急送到急診治療。不過因為擔心再次發生低血糖的恐懼感，讓他此後出門都提心吊膽，更別說運動減重了。

邱勝博指出，台灣老年人過重和肥胖的比例雖然不及歐美國家嚴重，不過因為肥胖造成三高、代謝症候群等風險增加，然而許多研究顯示，銀髮族減重確實有助於控制心血管疾病風險，減掉3.5公斤可降低30％使用高血壓藥物的需求，以及延緩老人癡呆、維持骨質含量和身體機能等好處。

不過邱勝博提醒，銀髮族如果有三高、代謝症候群、心臟病，需詳細針對身體狀況規劃減重，減重過程中要特別注意併發症是否產生，例如低血糖、低血壓、胸悶胸痛、頭暈等，因此建議長者在減重時要特別注意三大事項：

▍事先做好代謝內分泌系統檢查

老人家甲狀腺功能異常的問題並不少見，這會讓減重效果事倍功半，因此在減重前應諮詢新陳代謝相關的減重專科醫師，檢查身體各項內分泌功能，再開始進行減重。

▍電解質要監控

老人家新陳代謝變差，減重過程細胞代謝容易代謝失衡，像是血鉀、尿素氮、肌酸激酶等，如果沒有追蹤，嚴重者可能導致急性腎衰竭。

▍減重過程要循序漸進

老人家的身體機能不適合承受快速減重，以避免導致心律不整、體力流失等問題，對於年長者來說，過於快速、沒有良好減重規劃、不適當的減重也可能會先大量流失肌肉，反而變成肌少症。