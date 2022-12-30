衛福部昨預告修正《傳染病防治法》，明定捐贈疫苗不得指定廠牌、將醫院管控措施入法、要求會議錄音並公開、加重散播謠言處罰等，預告期間共14天，預計1月12日預告期滿。針對此次修法，專家認為，指揮中心成立期間有許多嚴刑峻法，其實早在5月就該退場，不應繼續用「緊箍咒」將民眾套住，應將退場機制也一併納入修正草案。

現行《傳染病防治法》明定，疫苗基金中的捐贈收入，不得適用於指定疫苗之採購，新版草案則新增，捐贈人指定採購疫苗者，不得指定疫苗之廠牌及種類。前疾管局副局長施文儀說，過去王詹樣基金會捐贈肺炎鏈球菌疫苗，均未指定廠牌，由政府依ACIP的建議採購，但此次的新冠疫情，民間單位指定捐贈BNT疫苗，可能讓執政者感覺「被架著走」，才會有這一條法的修正。

施文儀表示，疫苗是專業問題，如只有單一廠牌還好，但有多種選擇時，指定廠牌會讓政府被脅迫，加上不曉得各廠牌是否能混打，施打時也會有混亂，所幸此次混打的臨床資料很快就出來，才未出現大問題。他認為禁止指定廠牌的方向正確，有助避免混亂的局面。

此次修法中，政府將散播謠言的懲罰加重，違者可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科300萬元以下罰金。施文儀表示，謠言不屬於言論自由的範疇，疫情緊急時重罰是對的，他認同在指揮中心成立期間加重懲罰，但反對指揮中心遲遲不退場。

施文儀說，早在5月，就有許多專家呼籲指揮中心退場，至今已有7個月的時間，這是拿著疫情來壓迫老百姓，政府應與各界共同討論，不該淪為一言堂。他認為應將退場機制明訂在《傳染病防治法》，避免用嚴刑峻法將人民套住，該退場就退場，才能讓人放心。