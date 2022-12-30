台灣人常騎機車代步，但你看過有人在機車龍頭上放夾腳拖嗎？一名網友近期發現，似乎有其他國家的騎士在機車龍頭上特地安裝了一支夾腳拖，還直接把iPhone放在裡面當做手機支架，貼文一出，引發網友熱議，甚至有人加碼分享汽車版的夾腳拖手機支架，充滿創意的作法讓人看了嘖嘖稱奇。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》曬出一張照片，只見圖中一名機車騎士停在車陣中，機車龍頭上面竟掛著一支紫色的夾腳拖，側邊還有小小的蝴蝶結，讓人更訝異的是，夾腳拖裡面放著一支手機，看似尺寸相當吻合，直接被拿來當手機支架使用，讓原PO不禁笑說：「夾腳拖最新功能」。

貼文曝光後，被轉發到《爆料公社》，也有其他網友貼出類似照片，汽車駕駛座旁放了一支黑色夾腳拖，裡面還有一支iPhone正在充電，該網友留言：「好用沒話說」。

還有網友分享汽車版的夾腳拖手機支架，直呼「好用沒話說」。（圖／翻攝自爆料公社）

這兩張照片引起網友熱烈討論，紛紛回應，「生活智慧王」、「有點風險，但完全防水」、「壓到坑就準備換機了」、「台灣的馬路不會讓你失望」、「有一股濃濃鹹魚味」、「車箱再放另一隻，下雨天就可以直接拿下來穿」。不過也有網友指出，照片拍攝的地點似乎都不在台灣，「在印尼有看過」。