台灣人常騎機車代步，但你看過有人在機車龍頭上放夾腳拖嗎？一名網友近期發現，似乎有其他國家的騎士在機車龍頭上特地安裝了一支夾腳拖，還直接把iPhone放在裡面當做手機支架，貼文一出，引發網友熱議，甚至有人加碼分享汽車版的夾腳拖手機支架，充滿創意的作法讓人看了嘖嘖稱奇。
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》曬出一張照片，只見圖中一名機車騎士停在車陣中，機車龍頭上面竟掛著一支紫色的夾腳拖，側邊還有小小的蝴蝶結，讓人更訝異的是，夾腳拖裡面放著一支手機，看似尺寸相當吻合，直接被拿來當手機支架使用，讓原PO不禁笑說：「夾腳拖最新功能」。
貼文曝光後，被轉發到《爆料公社》，也有其他網友貼出類似照片，汽車駕駛座旁放了一支黑色夾腳拖，裡面還有一支iPhone正在充電，該網友留言：「好用沒話說」。
這兩張照片引起網友熱烈討論，紛紛回應，「生活智慧王」、「有點風險，但完全防水」、「壓到坑就準備換機了」、「台灣的馬路不會讓你失望」、「有一股濃濃鹹魚味」、「車箱再放另一隻，下雨天就可以直接拿下來穿」。不過也有網友指出，照片拍攝的地點似乎都不在台灣，「在印尼有看過」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。