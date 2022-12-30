每個人的擇偶條件都不同，有的人著重於性格，或是重視幽默感，有人則是很在乎外表。《搜狐網》近日分享5個顏值控的星座，喜歡欣賞美麗的人事物，挑選對象時，基本上都會先看顏值，再去深入了解個性。

1、 金牛座

金牛座守護神是愛與美的女神維納斯，使他們非常重視外表，喜歡欣賞美的人事物，對象不只要長得好看，而且還要有氣質，條件不符合他們心中標準，完全入不了金牛座的眼，雖然他們容忍度高，但兩人價值觀若差太多，對方就算再好看，也是會選擇分手。

2、 處女座

處女座凡事都要求完美，做事謹慎、注重細節，不容許出半點差錯，選擇交往對象時，他們會先看對方的顏值，只要對方外表符合條件，處女座都願意嘗試看看，還會試著改變對方的個性，達到自己心目中的標準。

3、 獅子座

獅子座非常愛面子，喜歡成為眾人焦點，越是受重視就越有成就感，還很重視自己的外表，因此在挑選對象時，伴侶一定也要很出色，喜歡認識顏值高的人，在交友方面也是如此，基本上第一眼都是看別人的長相，身邊的朋友通常都是俊男美女。

4、 天秤座

天秤座長相通常都很出色，就算外表普通，他們也會用打扮提高顏值，外出時經常是眾人焦點，不出門也不會邋遢，永遠保持最佳狀態，而且注重視覺美感，家中生活用品、家具都是精心挑選，給人一種高貴的感覺，所以挑選對象時，認為顏值高才配得上自己。

5、 天蠍座

天蠍座個性高冷，結交朋友方面較嚴謹，除了選擇個性契合的人外，外表也非常重要，他們喜歡欣賞美好的人事物，認為這會影響自己一天的心情，因此挑選對象時，基本上會先看對方的外表，再去了解性格，不過對他們而言，兩人價值觀是否相似也很重要。