2006年北市內湖垃圾山清除工程，台北市環保局與承包廠商為了工程款鬧上法院，台灣高等法院判決北市環保局給付4942萬8591元。可上訴。

廠商福清公司提告主張，2006年就北市內湖垃圾山清除統包工程簽訂工程採購契約，承攬施作工程，應自開工日起1550日曆天內竣工，惟履約期間因多項事由，經北市環保局核定展延工期計1040天，故預定竣工日期展延至2013年11月15日。

福清公司表示，工程在2014年1月22日竣工後，北市環保局以公司逾期68天為由，扣罰逾期違約金6883萬2878元，公司得依契約及情事變更原則，請求北市環保局給付公司1億8381萬9608元。

北市環保局溢扣逾期違約金4858萬7914元，福清公司得請求北市環保局給付工程款4858萬7914元，及北市環保局已核定展延工期67天的工程管理費80萬0645元，及加計此部分之營業稅，共4942萬多元。