港股2022年最後一個交易日，一度飆逾三百點後漲幅大縮，兩萬點大關再次得而復失，12月恒指累漲1,184點或6.4％，並連漲兩個月，但全年跌幅逾一成半。

香港信報報導，恒指開盤漲289點，報20,030，最多曾漲332點，最高至20,073，未能漲破近四個月高位（20,099點），隨後未能站穩兩萬點大關，漲幅大幅收窄，在19,800徘徊，並以全日最低位收盤。

恒指全日收報19,781，漲40點或0.2％。總結全年，恒指累計跌3,616點，跌幅為15.5％，連跌三年。

國指30日收報6,704，漲0.1％，12月則漲5.2％。科指收4,128，漲0.5％，12月漲8.7％。大盤全日成交870.2億港幣。

個股方面，騰訊全日跌0.4％，收334港幣，成交額為91.7億港幣，為交投最多個股。華潤置地漲3.9％，為表現最好藍籌。美團跌5％，為表現最差藍籌。