知名女作家華嚴本月10日病逝於台北巿振興醫院，享耆壽100歲。她的寫作起步並不早，但創作生涯長達45年，一生著述甚豐，包含24部小說、5本文集、60餘篇自述短文。

華嚴本名嚴停雲，家學背景深厚，祖父嚴復為晚清思想啟蒙人物，父親嚴琥為福建協和大學哲學系教授，母親林慕蘭為板橋林家長房二女，姐姐辜嚴倬雲為辜振甫先生的夫人。華嚴自幼便熟讀古文詩詞與佛典，取得上海聖約翰大學文學學士，後與時任中央通訊社台北分社主任，資深媒體人葉明勳成婚。

華嚴的寫作，直至婚後幾個兒女已較獨立後才開始，而80、90年代又因伺奉年邁的母親，幾乎很少出現在女作家聚會。曾著有《華嚴小說新論》的作家林黛嫚指出，華嚴曾形容自己第一張寫作桌，是在廚房旁樓梯上的一個小桌子，而她就利用做家事外的一點空檔寫作。

林黛嫚感慨：「我們對50、60年代渡海來台作家的關注已太少，沒有這些作家的創作與實驗，未必能有爾後更成熟的作品。」她表示：「當時的作品風格是簡單、樸實。而華嚴在看似保守的婚姻觀、價值觀之外，展現了即便是今日女性也致力追求的『純家庭主婦也能有自己的天空』，並且在創作形式上不斷創新。」

以曾改編為同名電影，並獲得15屆金馬獎多項大獎的《蒂蒂日記》為例，林黛嫚表示：「可以說是華嚴的代表作，她所呈現的婚姻觀是相信命定的，遇到波折就要努力調適，在那個年代對許多女性讀者而言，這樣的價值觀具有正面意義」。且當時小說改編為影視的成功，也成為今日很好的典範。

《文訊》雜誌總編輯封德屏也指出，如今五、六年級生對華嚴的第一本書《智慧的燈》應多有驚豔，「當時紅到，胡適生病在台大醫院住院期間，每天必定請人買《大華晚報》，就為了看〈智慧的燈〉連載」暢銷好評可見一斑。

封德屏表示，華嚴的創作也一直在主題和技巧上突破與創新，以輕俏的形式探討嚴肅的議題，當時的文藝評論家邱楠將華嚴作品歸為「英美閨秀小說」與《小婦人》等觀，視為大眾小說而不被拘限為愛情或言情類型小說。

華嚴晚年嘗試的「對話體小說」，完全以對話推進情節，深具前衛實驗性，「透過對話要能不越界、不混淆，難度很大」封德屏說，也由此看出華嚴在創作上不斷地自我超越，對當時的創作者也深具鼓勵作用。