人民幣兌美元在岸價（CNY）30日收盤升195個基點，創逾半個月高，中段最高至6.9472。總結全年，CNY累貶8.32％，為1994年匯率併軌以來最大年度跌幅。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價30日收報6.9514，較29日下午4時30分收報6.9709，升195個基點或0.28％，較晚上11時30分最後成交價6.9651，走強137個基點。

離岸價（CNH）升破6.96，最高至6.9581，截至下午4時54分，離岸價報6.9585，在岸價報6.9488。官方30日開出的中間價報6.9646，較29日報6.9793，上調147個基點。全年計，中間價累計貶值5,889個基點，貶幅超過9.23％。

交易員指出，跨年後市場繼續關注美國聯準會加息前景和大陸疫情發展，明年大陸經濟政策全力聚焦「穩增長」，經濟能否得到有效提振及復甦進程備受關注，預計人民幣2023年大概繼續圍繞7波動，同時也要看中美息差及經濟復甦成效。