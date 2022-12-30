晶圓代工龍頭台積電（2330）公告2022年第四季營運線上法人說明會，將提前在2023年1月12日召開，化解法人圈認為台積電可能對2023年上半年展望不佳而會選在台股封關後才舉辦法說會的疑慮。以外資法人目前的預期，台積電2023年第一季營收約季減一成，第二季營運將進入新一波成長循環。

台積電公告2022年11月合併營收月增5.9％達2227.06億元，較2021年同期成長50.2％，創下單月營收歷史新高，累計前十一個月合併營收達2兆713.31億元，與2021年同期相較成長44.6％。

台積電預期2022年第四季合併營收介於199～207億美元之間，在新台幣兌美元匯率31.5元假設下，約折合新台幣6,268.5～6,520.5億元，較第三季成長2.2～6.3％，平均毛利率介於59.5～61.5％之間，營業利益率介於49～51％之間。