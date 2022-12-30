嘉義市長黃敏惠出席國民黨市黨部感恩茶會，再次感謝民眾支持。（廖素慧攝）

國民國民黨嘉義市黨部感恩茶會，主席朱立倫與嘉義市長黃敏惠、黨籍議員及幹部合照。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠成功連任，創下同1縣市同1人執政4次的紀錄，國民黨嘉義市黨部今天辦理感恩茶會，主席朱立倫表示，國民黨要團結「非綠、非民進黨」的各種顏色力量一起打拚，黃敏惠市長獲得所有非綠陣營的大團結，就是最好典範。

朱立倫說，黃敏惠市長這次連任成功，得票率63.56％，大贏對手的34.8％，而且每個里的投票所都贏，寫下歷史，這就是民主，代表好好做事，受到大家肯定，這是國民黨要共同努力的目標。

黃敏惠表示，感謝所有人的支持，因為嘉義市延選22天，多花費大筆公帑及大批人力，非常大挑戰，卻也因為延選，才有很多縣市長來到嘉義市為她輔選，用「全國挺一人」正派善良的力量，來應戰對手「全黨打一人」。

黃敏惠還說，未來仍有疫情、經濟問題的挑戰，中央政策要延長兵役，已聽到家長反映說「贊成兒子當兵，但我絕對不同意兒子上戰場」，顯見人民期待生活安定，可以保家衛國，但不能讓國家輕易陷於戰火。