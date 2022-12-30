本土野生動物瀕危，除了棲地破壞、路殺外，遊蕩犬貓的威脅往往被忽視，以穿山甲救傷為例，穿山甲是極容易被犬傷的野生動物，占動物園救傷個體16％。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

全球人口持續增加，野生動物面臨嚴重威脅，北市動物園12月30日在教育中心推出「不要向生命說再見－翻轉未來」特展，動物園也說，除了棲地破壞，遊蕩犬貓的威脅也不容易忽視，像穿山甲就是極易遭受犬傷，盼民眾可以更加了解瀕危動物的處境。

根據聯合國全球評估報告顯示，伴隨人口持續增加，將有100萬種生物面臨滅絕危機，為確保地表所有物種及其賴以生存的生態環境能夠永續，國際自然保育聯盟IUCN與世界動物園暨水族館協會WAZA所共同發起的「Reverse the RED翻轉物種瀕危趨勢」全球保育行動。

動物園表示，2017年特有生物研究保育中心與林務局以國際通行的IUCN評估方式，依本土環境盤點台灣陸域野生動物的受脅狀態，評估發現有17％物種被列入受威脅等級，包含石虎、歐亞水獺、穿山甲、食蛇龜等。

動物園也說，本土野生動物瀕危，除了棲地破壞、路殺等因素外，還面臨違法盜獵、不當餵食誘拍以及遊蕩犬貓威脅生存的窘境，其中遊蕩犬貓的威脅往往被忽視，以穿山甲救傷為例，穿山甲是極容易被犬傷的野生動物，占動物園救傷個體16％，且遊蕩犬貓入侵野生動物棲地，還會增加動物疫病傳播風險，危害自然生態系。

動物園也說，此次「不要向生命說再見－翻轉未來」特展中敘述野生動物面臨的嚴重威脅，希望透過展版、互動式媒體等方式，讓大家更加理解牠們的危機，也盼民眾在生活中經過野生動物出沒路段可以降低速度、不棄養犬貓進而造成野生動物被攻擊、不餵養遊蕩動物等，替野生動物打造安全的棲息地。