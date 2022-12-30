台中某分局一名已婚男姓主管與已婚下屬女警爆發婚外情，2人被警方督察小組查出曾在摩鐵、停車場內發生關係，2人還經常共同休假約會，同事間流言紛紛，男方還直接給女方考績甲等；女警丈夫事後提告求償180萬，法官發現警局調查報告中，有多張2人牽手擁抱照片，判2人須賠30萬，可上訴。

女警丈夫提告主張，他與妻子103年結婚，育有1子，但妻子於109年起與男同事互動異常頻繁，2人還會開車到摩鐵或是某停車場發生關係，台中市警局「靖紀小組」蒐證後訪談2人，2人均坦承遭懲處並調離現職，丈夫控訴事後2人仍繼續交往，妻子還催促他快辦離婚，他於是決定提告求償180萬。

該女警則說，臺中市警局的風紀報告僅稱察覺2人相約吃飯聊天，未查獲2人有交往情況，且「靖紀小組」調閱摩鐵消費與休假紀錄屬於機密與隱私，不應公諸於世，此外訊問人員以免調職為條件，2人才坦承曾發生關係，因此內容非真實得做為證據。

法官認為依警察局調查報告中附的照片，可見2人互動異常頻繁，一同到某藝術中心停車場、市府停車場、KTV等地，還有牽手擁抱情形，認定2人逾越一般男女正常交往分際，侵害配偶權，此外男方為女方的直屬上司，曾簽署過女方欲照顧孩子的簽呈，因此認定知道對方已婚，判2人連帶賠償30萬元。