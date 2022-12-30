元旦連假即將到來，2023年1月1日適逢星期日，並於1月2日補假一天，許多投保單位向勞保局詢問，部分新進員工將在明年1月1日到、離職，但當天無法透過郵寄或臨櫃等方式遞送加、退保表，該如何幫員工申報加、退保呢？

依規定，投保單位應於員工到、離職之當日為其申報加、退保，惟若員工到、離職日適逢星期六、日或國定假日等放假日，為了不影響勞工權益，勞保局提供更多元且彈性的申報方式，以利投保單位依規定申報員工加、退保：

一、網路申報投保單位可透過勞保局e化服務系統，選擇下列任一種方式申報員工加、退保，不因假日到、離職而影響員工的保險權益：1.當日申報：假日亦可透過勞保局「e化服務系統」申報員工加、退保。2.提前預辦：於員工預定到、離職日起前10日內，線上預辦到、離職日加、退保。3.追溯加、退保：於放假日後的第一個上班日，線上申報追溯員工加、退保。

二、書面申報投保單位如非勞保局網路申辦單位，亦可於例假日或國定假日結束後第一個上班日填具加、退保申報表，於表內註明到、離職日適逢假日欲追溯加、退保，並檢附員工到、離職證明文件寄送勞保局，同樣可追溯員工於到、離職之例假日加、退保。

以明年元旦連假（2022年12月31日至2023年1月2日)為例：新進員工如於2023年1月1日到職，投保單位可透過勞保局e化服務系統，於當日申報員工加保；或提前10日內(2022年12月23日至2023年1月1日期間)線上預辦自1月1日加保；或於假期後第一個上班日(2023年1月3日)線上申報追溯員工自112年1月1日加保。非網路申辦單位則可於2023年1月3日填具加保表並檢附到職證明，即可辦理追溯例假日加保。

勞保局「e化服務系統」提供投保單位比紙本申報方式更省錢、便利、快速又安全的申報管道，全天24小時皆可使用，全年無休，投保單位不必受限於郵局或勞保局(辦事處)的服務時間，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用，以「網路」取代「馬路」，享受便捷服務，歡迎投保單位申請成為勞保局的網路申辦單位，體驗e化申報及查詢服務。