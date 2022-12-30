炎亞綸今出席「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展。（羅永銘攝）

炎亞綸今出席「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展。（羅永銘攝）

炎亞綸今（30日）受邀出席「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，受訪提及他明晚將在台南跨年晚會上，首度挑戰跨年主持並且表演，他表示興奮大過於緊張，透露日前去看安溥演唱會時剛好遇到吳建恆，對方當場傳授主持秘訣：「就是盡量把時間填滿，最怕藝人遲到，但沒辦法，有些可能要趕場。」

倒數迎接新年，炎亞綸表示：「明年最大的計畫就是發唱片，今年拍的電影、戲劇作品也會播出。」至於過年紅包數字，炎亞綸自認每年都給得很大方、逼近7位數，「我喝醉就會很大方哈哈，會告誡自己不要喝太多」。

他今化身導覽員，在跨年前夕與「百妖共舞」提前迎新。自認膽小的他，最害怕的妖怪角色是「傘妖」，搞笑問：「單腳在那跳來跳去誰不怕？」回憶過往撞鬼經驗，他曾因工作入住剛蓋好的飯店，晚上睡覺時夢到隔壁房在開Party、一直撞牆，他因此被吵醒，豈料隔天同事跟他說隔壁房間根本沒住人，令他不寒而慄。至於人跟鬼哪個比較可怕？炎亞綸幽默說：「其實都有很厲害的，像是這個經驗（撞鬼）就令我至今印象深刻，但也有一些人做的一些壞事，我這輩子不會忘記，所以我覺得看功力吧。」