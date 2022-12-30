竹縣積極打造文化科技智慧城，並推動多處自造教育及科技中心，培育科技創意人才從小紮根，近日興隆國小、竹仁國小、東興國中、成功國中、康乃薾美國學校共5校7位學生，代表台灣參加2022-IEYI世界青少年創客發明展，以護眼神器、智能2合1手扶梯消毒機、健康廚房e點零作品，勇摘2金1銀的佳績。

以護眼神器獲得金牌獎的竹仁國小張家祐與成功國中的張詠晴是對姊弟檔，與興趣相同的興隆國小羅珮芯一起組隊參加各種科學競賽，利用各自在程式設計、專題研究、美術設計等優點，設計出有趣且實用的各項作品，3人團隊默契十足未來會持續投入發明與科學創作領域。

由David Toyne老師指導的新竹康乃薾美國學校邱議德、邱寶萱，以智能2合1手扶梯消毒機獲得金牌。該件作品發想自他們觀察到捷運站、大型展場、百貨公司等手扶梯的手扶帶上隱藏許多傳染病毒及細菌，防疫期間雖然有人工定時消毒，但不僅浪費人力和金錢，還可能因人為操作不當影響效果，因此設計一個高功能兼具定時殺菌消毒，又可以減少人力和金錢支出的智能小幫手。

獲銀牌並取得專利證明的健康廚房e點零，則是發想於對自然科學有興趣的東興國中張宸睿與成功國中的劉宸宇及興隆國小羅珮芯。他們發現家裡長輩常常煮飯時不開抽油煙機，也常常因為忘記關火，置身危險之中，因此決定要發明一個可以提醒長輩要開抽油煙機的裝置。

教育局表示，獲獎同學運用科技能力解決日常生活中的問題，是真正落實科技素養的最佳典範，未來將持續科技教育的推廣，培育更多創意人才。