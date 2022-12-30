李黄香捐贈的救護車及器材，包含1人可操作的電動救護擔架。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華回贈感謝狀及紀念品，宣布李黃香為南投縣榮譽縣民，感謝其善行。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

桃園市高齡84歲婦女李黄香為了完成丈夫捐助醫療救護事業遺願，30日在兒子等人陪同下，捐贈價值420萬元救護車及隨車救護器材給南投縣消防局，創下捐助救護車最高價紀錄，南投縣長許淑華回贈感謝狀及紀念品，並宣布李黃香為南投縣榮譽縣民，感謝她的善行義舉。

「我年紀大了，社會如有需要，自己做得到，願意貢獻！」李黄香說，她從小在桃園農村割草、看牛，後來以種菜、賣菜為生，為了實現夫婿李義春遺願，年初捐300萬元蓋醫院，這次捐救護車給南投縣，是對南投消防救災的肯定，預計明年還要捐救護車給苗栗縣、桃園市，另捐贈1輛大巴給慈濟。

許淑華表示，南投縣救護車及器材汰換率高，需不斷補充提升，這次李黄香捐贈的救護車及器材價值達420萬元，創南投縣最高價紀錄，其中1人便可操作的電動救護擔架，更可減輕救護人力，「感謝李黄香女士，這份恩情，我們會記在心裡。阿嬤是我們的榮譽縣民」。

南投縣消防局表示，感謝李黄香慷慨解囊，捐贈救護車及隨車救護器材，提供消防救護人員更好的安全保障，更為緊急傷病患提供更好的救護服務運送工具。