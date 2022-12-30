民進黨在九合一選舉中慘敗，總統蔡英文被迫辭掉黨主席，賴清德將參與黨主席補選。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，黨內英派還是在掌權，而且會一直掌權到2024年5月，這是很清楚的事；因此，「賴清德若要走出自己的一條路，就要跟總統撕破臉」。

游盈隆今(30日)在廣播節目《千秋萬事》中表示，2022對蔡英文而言，是意外的敗仗，她一定認為是很大、空前的意外，被打到那麼狼狽的結果，兩都三縣，她被迫辭掉黨主席，但權力還在。高雄市長陳其邁和前桃園市長鄭文燦都是她的人馬，黨內英派還是在掌權，而且會一直掌權到2024年5月，這是很清楚的事，賴清德能做什麼？

游盈隆認為，賴清德現在不是一個「苦」字可以形容，他是副總統，現在要參選黨主席，上面還有一個總統，總統對他的態度，可說是大家表面上團結，都講一些冠冕堂皇的話。實際上，以憲政體制運作來講，總統、副總統本來就是同床異夢，這是大家都知道的事情。

游盈隆指出，賴清德要走出自己的一條路，就要跟總統撕破臉。如果不跟總統撕破臉，副總統兼民進黨主席賴清德開始出來說，小英路線是多麼正確，維持現狀是最好的，甚至言必稱「蔡」，一點自我都沒有，這樣人民會選他當台灣未來的總統嗎？