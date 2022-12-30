蕭亞軒頂寒風秀辣腿拍攝雜誌封面。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

蕭亞軒霸氣宣告回歸。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

「樂壇天后」Elva蕭亞軒宣布將在2023年華麗回歸啦！Elva蕭亞軒這次擔任雜誌《Marie Claire美麗佳人》2023年1月份封面人物，受訪時以澎湃熱情的心情透露：「2023年結束前，會舉辦不只一場的演唱會。」，令粉絲們開心不已！

2022首次出席金曲獎，成為盛會上最驚喜彩蛋的 Elva 蕭亞軒，在典禮上霸氣宣告 ：「Elva is back」，接著表示：「像是去年參加金曲獎，我就很興奮！雖然也是會緊張，不過覺得有一種好像很久沒回家的感覺，一上去就有一種好想唱歌的感覺，很想現場來一首。」對於即將誕生的專輯新作，Elva難掩興奮之情分享：「以人生像電影、電影就是人生的感覺方向呈現，但又融合了很多現代Modern、復古Vintage 等不同的元素，是很大的挑戰。」

走過不少風波，如今Elva更懂得依循自我內心，她笑說：「走到哪裡都是我的舞台，人愈多愈high，尤其可以跟台下歌迷粉絲互動的那種感覺，更成為給我勇氣、讓我站上歌唱舞台的原動力；只要燈光照到身上時，就能把全身十八般武藝的絕活全部展現出來。」