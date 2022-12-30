服裝儀容是求職面試的關鍵要素，勞動力發展署中彰投分署南投就業中心每年運用「服裝儀容整備服務計畫」協助弱勢失業族群改造服裝儀容，今年更推出求職更衣室，不限身分皆能洽詢使用，盼藉此提高面試錄取率。

南投就業中心今年服務升級，結合內部同仁捐贈的愛心二手衣物，以及其他相關用品等，推出「求職更衣室」服務，不限定特定身分，一般求職民眾若有需求可洽求職服務櫃台，期望這項服務能造福更多有需求的民眾，陪同求職者一起度過待業期。

南投就業中心主任楊子誼指出，勞動部提供相當多元就業服務資源，而南投就業中心加值服務成立「求職更衣室」，除提供乾淨保暖服飾、鞋襪等，也有全身鏡、直立式掛燙機、吹風機、針線盒等各種整理儀容物品，並提供簡易清潔用品、彩妝試用包等。

中彰投分署表示，27歲的小婷因照顧家庭，多年未工作，經由社工轉介至南投就業中心尋職，中心在推薦職缺時，發現小婷沒有適合面試的服飾，因此安排小婷至「求職更衣室」，協助挑選適合她應試穿著的服飾及彩妝用品，改造後小婷不僅外在煥然一新，連談吐都開始散發自信，就服員並陪伴她反覆進行面試演練，小婷後來也順利錄取工廠行政助理的工作。