九合一選舉結束，順利連任的國民黨台北市議員徐巧芯高舉世代交替大旗，表態爭取黨提名參選台北市第7選區（信義松山）立委，引發黨內兩極看法。立法院國民黨團書記長李德維昨天在臉書寫下「恃寵而驕」令人失望，被解讀劍指徐。

李德維今受訪表示，他的說法不單指任何人，從選後到現在，國民黨最重要的事情是要團結，他支持栽培更多年輕人與世代交替，但國民黨要老中青團結，而不是只有誰才能做、怎樣才是對的，國民黨應該是多元包容的。

李德維說，世代交替不是一蹴可及，國民黨栽培年輕人當然應該，但幫國民黨努力的年輕人很多，但很多資深幕僚在國民黨內努力很久，幫助黨內政治人物輔選上後就被遺忘，黨內主其事者常沒有看到這些，選後至今還有很多可改進空間。

迎戰2024立委選舉，國民黨內再湧現世代交替聲音。李德維昨天在臉書有感而發寫下，「勝選很開心，但是恃寵而驕就令人失望了；國民黨不會因為少數人就興，更不會因為沒有幾個人就垮」，並稱「嗆人很簡單，我也很擅長」。

李德維說，「世代交替我支持，我也一直努力做」，但「國民黨存活上百年，絕不是靠幾個所謂的菁英」。李的發文，也被解讀是對國民黨內近來世代交替聲的反思。