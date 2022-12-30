2023年1月1日起，財政部實施六大項利民便民措施，減輕民眾負擔，並提供更便利的稅務服務，打造友善賦稅環境。

一、為減輕民眾居住負擔，協助無自有住宅民眾購置住宅，2023年持續辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，實施期間延長至2024年底，促進安心就業及安定生活，落實居住正義。

二、延長老舊大型柴油車汰舊換新減徵退還新車貨物稅措施4年至2026年底，民眾於實施期間報廢一期至三期的各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元，持續鼓勵老舊大型柴油車車主汰舊換新，改善空氣品質，邁向淨零排放目標。

三、大宗物資降稅措施，包含免徵進口「黃豆、小麥、玉米」營業稅、減免小麥、牛肉、奶油及烘焙用奶粉關稅、調降汽柴油及水泥貨物稅措施再延長3個月至2023年3月底，以減輕業者營運負擔，緩和民生物資上漲壓力。

四、為持續協助受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊的小商家減輕稅負，覈實調減受疫情影響的查定課徵營業人查定營業稅額，最低可免繳，以減輕營業人租稅負擔。

五、為符合國民經濟情況，依據稅法規定的調整機制，調高2023年度綜合所得稅每人基本生活所需費用金額、免稅額、3項扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅的金額，民眾在2023年5月申報綜合所得稅時就能適用。

(一)每人基本生活所需費用由19.2萬元調高至19.6萬元，預估受益戶數230萬戶。

(二)免稅額由8.8萬元調高至9.2萬元，滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬免稅額由13.2萬元調高至13.8萬元；個人標準扣除額由12萬元調高至12.4萬元，有配偶者由24萬元調高至24.8萬元；薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額由20萬元調高至20.7萬元。預估受益戶數641萬戶。

六、在便民措施部分，持續精進綜合所得稅申報服務，民眾在2023年5月申報2022年度綜合所得稅就能適用。

(一)採用網路辦理結算申報應檢送的相關附件資料，可透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統上傳送交。

(二)2022年手機報稅新增編修功能及納入行動支付與電子支付帳戶繳稅服務，廣受好評，2023年手機報稅服務再進化，將新增「現金繳稅」及「申請延(分)期繳稅」2項功能。現金繳稅除提供繳款書電子檔，亦整合便利商店多媒體資訊機(KIOSK)，繳款方式更便利。