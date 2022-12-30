台灣指數公司今（30）日公布「特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」2022年第二次成分股定期審核結果，成分股刪東和鋼鐵（2006）、增中鋼（2002）各五檔。成分股納入和刪除之變動於2022年12月30日盤後生效。
特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數為凱基優選高股息30（00915）ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為16.71億元。
此次指數成分股納入東和鋼鐵、晶技、日月光投控、台郡、南茂等五檔；成分股刪除中興電、中鋼、超豐、興富發、鈊象等五檔。
台灣指數公司今（30）日公布「特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」2022年第二次成分股定期審核結果，成分股刪東和鋼鐵（2006）、增中鋼（2002）各五檔。成分股納入和刪除之變動於2022年12月30日盤後生效。
特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數為凱基優選高股息30（00915）ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為16.71億元。
此次指數成分股納入東和鋼鐵、晶技、日月光投控、台郡、南茂等五檔；成分股刪除中興電、中鋼、超豐、興富發、鈊象等五檔。
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