愛的書庫秉持著「共讀分享、智慧循環」的理念，積極在閱讀推廣、書箱互享上盡一份力，豐富每個孩子的眼界與心靈。（潘虹恩攝）

為了打造校園的閱讀空間，提升師生閱讀的深度與廣度，大肚區瑞井國小與台灣閱讀文化基金會攜手合作，並於中台文教基金會、王陳鴻先生全家福、游朝堂會計師、童傳盛文教基金會贊助下，打造「愛的書庫」，於30日上午揭牌更新啟用。

瑞井國小校長曾偉銘表示，瑞井國小推動閱讀教育，在110學年度榮獲「閱讀磐石學校」。「愛的書庫」設站，讓學校可運用的圖書資源更加豐富，也讓學校孩子透過閱讀陶冶性情，增加對事物的理解力與理性思考，奠定瑞井國小孩子學習的基礎。

瑞井國小圖書教師黃郁真表示，「愛的書庫」閱讀資源引進，陪伴瑞井的孩子邁入第4年，書箱提供班級共讀的機會，全班可以一起討論，分組提問發表，並延伸閱讀。瑞井國小加入「愛的書庫」據點行列，邀請各校師生享受閱讀的樂趣，和書庫做朋友，期盼永續傳遞愛與正能量。

台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」集結社會資源，自2006成立，全台共有355座「愛的書庫」，流通115萬冊圖書；台中市共有34座愛的書庫，秉持著「共讀分享、智慧循環」的理念，積極在閱讀推廣、書箱互享上盡一份力，豐富每個孩子的眼界與心靈。

教育局主任秘書郭明洲表示，教育部每年舉辦推動閱讀績優學校、團體及個人評選，台中市推動閱讀教育成效卓越，今年度勇奪18個獎項，獲獎率高達82％，教育局將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設置，提供師生最豐厚的閱讀教育。