瑪格羅比劇照。（UIP提供）

布萊德彼特劇照。（UIP提供）

由布萊德彼特、瑪格羅比和迪亞哥卡爾瓦領銜主演的新片《巴比倫》，榮獲本屆金球獎5項大獎提名，而除了男女主角與男配角外，也入圍最佳原創配樂。而其實早在《巴比倫》開拍之前，導演達米恩查澤雷就請來他的長期合作夥伴，配樂師賈斯汀赫維茲，為這部電影編寫電影配樂，「我們希望這部電影擁有自成一格的音樂宇宙，整部電影的音樂若放在1920年代也無違和感，但是卻和一般電影中1920年代的爵士樂非常不同，片中的爵士樂會更狂野和更大膽前衛」。

導演達米恩查澤雷和配樂師賈斯汀赫維茲兩人，為了電影《巴比倫》花了很長的時間研究那個年代的音樂，他們不只是大量聆聽那個年代保留下來的錄音，也會聆聽對於當時演奏的音樂的口述錄音。他們發現當時的洛杉磯充滿了比一般人想像更廣泛的音樂風格，不只是傳統的爵士樂，還包括來自古巴、墨西哥、中國、中東、夏威夷、千里達、希臘和其他地方的音樂。

配樂師賈斯汀赫維茲說：「一直保留到現在的1920年代的音樂錄音，其實只反映了當時在洛杉磯演奏的音樂非常小的一部分，有很多地下音樂從來沒有被錄音。我們希望能夠想像出那個年代多元化、風格廣泛和具有深度的音樂，雖然我們永遠都不會知道當時的音樂聽起來到底是怎樣。但是重點是，我們希望在這部電影中呈現以往從來沒有呈現過的音樂。」

另外，除了前衛的古典音樂和充滿非洲風的打擊音樂、義大利歌劇和拉丁節奏音樂外，甚至還用上當時才剛發明不久的電子樂器「特雷門琴」。而那個年代有很多跨文化的音樂，以及大量的實驗音樂，就連被歸類為「爵士樂」的音樂，在當時都比熟悉的爵士樂更吵鬧、更狂野、更狂熱和更有活力。導演達米恩查澤雷說：「我對這部電影配樂的最高指導原則就是要忠於那個年代，但是同時也要將我們對那個年代熟悉的音樂做各種不同的嘗試並發揮到極致。」

片中其他的音樂採用100人的管弦樂團演奏。（UIP提供）

片中其他的音樂則是採用100人的管弦樂團演奏，或是直接採用馬戲團音樂。配樂師賈斯汀赫維茲說：「哀泣的小號聲、尖銳的薩克斯風聲，再加上一點搖滾樂和現代舞節奏，我們希望能夠打造出一種全新的聲音，搭配這部電影呈現的瘋狂和縱慾的世界。最後的成果希望能讓觀眾聽了之後忍不住會想：『這聽起來就像是巴比倫。』」

電影《巴比倫》是一部故事背景設定在1920年代的原創電影，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，以及野心勃勃、狂野不羈和全面失控的人生故事。該片將於2023年1月20日全台上映。