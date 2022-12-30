以「零修圖」為宗旨的自然風景攝影獎 (Natural Landscape Photography Awards，簡稱NLPA)開辦至今邁入第二年，上月15日公布2022得獎名單，收穫55國、1,179名攝影師，共計超過1萬張作品角逐獎項，其中來自澳洲的女攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍攝的「海洋女神」一炮而紅，絕美照的背後卻藏著殘忍真相，藉此告誡人類。

根據NLPA官網公布的得獎名單，女攝影師柏因頓以一幅名為「藝妓（Geisha）」的作品摘下「抽象或細節」(Abstracts or Details)項目的冠軍，隨後他也在IG發文曝光好消息，稱:「這張照片對我來說意義重大，它是禮物，卻藏著更深的涵義…」

創作理念寫道，當時她搭乘飛機從西澳鯊魚灣（Gutharraguda）上空飛過，不經意察覺這片美景，可以解釋為海洋女神的臉和手，祥和的臉蛋有一種從容不迫的安定、令人屏氣凝神，還透露一股宛如藝妓般的優雅和體面。

她表示，仔細看，她的眼睛是被輪胎的痕跡給縫死，這片海灣擁有6千多隻海龜棲息在此，包括被列為保育類的綠蠵龜以及紅蠵龜，無心的人類開著沙灘車橫越，恣意輾壓海龜的穴巢，使得孵化海龜寶寶的工程受阻。

NLPA競賽提倡用「真實」描繪大自然，與藝術形式建立互信，雖強調自然的美，仍可以在不誤導大眾的體驗下使用修圖軟體。

柏因頓於2019年，憑著三幅抽象的空拍照獲得全球最大全景攝影比賽「愛普生國際全景攝影獎」，成為首位澳籍和女性得獎者；目前與夥伴麥特·帕爾默(Matt Palmer)在老家經營攝影畫廊「阿爾卑斯山之光」(Alpine Light)。