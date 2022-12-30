統一集團擬收回信義誠品店址，繼6月宣布整合成功，由統一企業、統一國際開發、統一超商，以及太子建設、台南紡織等5家台南幫企業，共同取得統一國際大樓商場地下2層至6樓的商場持分。30日再公告，由統一企業100％持股的子公司統上開發建設「整體承接」，接下來隨信義誠品租約將於2023年底到期，統一集團收回自行經營幾乎成定局。

信義誠品長達18年的租約，即將於2023年底到期，存續與否一直備受外界關注。惟隨著統一6月召開臨時董事會，通過向兩大業主環泥建設及坤慶國際，買下統一國際大樓商場地下2層至6樓的商場持分，等於掌握商場過半持分，充分表態擬收回信義誠品店址自行經營的意向。

而統一今天再度公告，由統一企業100％持股的子公司統上開發建設，取得統一國際大樓商場地下2層至6樓的不動產使用權資產，總面積約13,763坪，使用權資產價值達79.56億元。等於宣告未來統一將主導相關的空間運用，信義誠品2023年底熄燈幾乎成定局。

信義誠品所在的統一國際大樓，原本由統一集團旗下統一企業、統一國際開發、統一超商，以及太子建設、台南紡織、環泥建設、坤慶國際等「台南幫」7家公司共同持份。針對信義誠品存續問題，其中環泥建設與坤慶國際支持續約，其他5家公司則傾向收回自行經營。

經過台南幫內部討論，6月決定由傾向收回的5家公司，吃下環泥建設與坤慶國際的持份，改由5家公司掌握國際大樓商場的地下2層至6樓。而今天統一再公告，由旗下100％持股的子公司統上開發建設「整體承接」，顯示未來統一將主導相關的空間規劃。