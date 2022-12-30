台北市長蔣萬安今天(29日)下午尖峰時段，親自前往內科地區視察交通現況，副市長李四川陪同。面對前台北市長柯文哲曾說出「內湖交通沒救了」，李四川表示，沒救有沒救的方法，最起碼也必須要讓它舒緩，不能一直放在那裡。有網友認為，「內行能力差別就在這裡！」

副市長李四川28日也視察大巨蛋周遭交通建設，因應台北市政府將於12月31日舉辦「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，他要求遠雄建設將施工圍籬退縮約6公尺，把人行道還給民眾，還有實施光復南路路面銑鋪。

網友紛紛表示，「內行能力差別就在這裡!！難怪柯P一事無成」、「面對處理是解決問題的唯一真理」、「路邊全畫紅線，路邊停車是車流堵塞一大問題」、「8年唯一政績是機車停車要收費」。

也有網友認為，「不知川伯的方式能否奏效，但是直面問題，想方設法解決，這是新舊市府團隊的不同，非柯市府一句沒救擺爛可比，柯P恐怕距大位越來越遠了。加油，蔣市府團隊，讓市民看到了真正為民服務的精神」。