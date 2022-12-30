民眾黨籍新竹市長高虹安因在立委任內涉嫌詐領助理費，遭到檢調大動作約談跟搜查，而高辦公室前主任、綽號「小兔」的黃惠玟，因為提供重要證據「小兔帳本」，使她受到各界關注。黃惠玟今（30）日與女兒一同創立Podcast節目《小兔帳本_說給你聽》，分享自己在國會辦公室跟其他地方的工作經歷，她希望能透過這種方式，讓民眾了解到國會助理工作有多重要，並減少外界因高虹安事件對國會助理形成的誤解。

這本「小兔帳本」中包含500筆金錢進出紀錄，還供出助理費以低報高、上繳公積金一事全由高虹安指示，以及部分用來核銷的關鍵發票已遭銷毀等證詞，外界認為黃惠玟之所以有問必答，就是想爭取轉作汙點證人，她也自陳早就對此作帳方式感到不妥，最終黃惠玟訊後無保請回。

黃惠玟指出，這次事件帶來一些遺憾，大家可能會對國會助理這個工作產生疑慮，認為國會辦公室八卦很多，且涉案助理可能會因為這件事情找不到工作，因該助理去其他國會辦公室的時候，那些立法委員心中會有點不舒服。

但黃惠玟強調，國會助理其實是一個很好的工作，他們會幫助大量民眾解決問題、幫立法委員改良法案，一個想法因為提案，並在三讀通過且確定要執行，就是建立了一個國家制度。她稱，國會助理的工作跟制度非常棒，可以從一個想法影響到全台灣的人。「如果因為這個事件，導致大家對國會助理這個制度、這個工作產生疑慮，她會非常遺憾。」

對於自己的工作經歷，黃惠玟也直白分享，當過國會助理、市議員助理、縣長秘書，也去過公關公司以及在學校當助教，還有跑新聞20年的經驗，她自認在媒體圈小有名氣，但沒想到會因為「小兔帳本」爆紅。

此外，黃惠玟也提及，自己跟民眾黨接觸11個月，跟民進黨打交道有好幾年，當記者的時期則是跑藍營為主，實際上自己是「透明」的。她認為此節目和聽眾分享不同角度想法和故事，偶爾會提起外界關注的小兔帳本，但希望觀眾不要捕風捉影，因為自己不會明示故事背景是發生在哪個辦公室。

黃惠玟對於看待政治人物也總結出一套自己的經驗，批評「很多政治人物都希望用嘴巴贏得選舉」，但這樣的方法是不對的，她勸大家應該聽其言，觀其行，因為很多政治人物都是嘴巴講講，當民眾有困難去找他的時候，反而只會聽到一堆官話，這種感覺很不好受。

黃惠玟還以一名兩年前到台中原住民自治區輔選的政治人物為例，民眾因為當地多山，向該政治人物抱怨，之前很多民代來關心，結果連服務處都沒設，他們要陳情也很不方便。該政治人物馬上說，「之前的人都在騙選票」。但黃惠玟則認為，他應該能做到在當地服務，再來說這些話。